В Желтом море прошло "Морское взаимодействие - 2026"

"Морское взаимодействие - 2026". В ходе учений в Желтом море экипажи российских и китайских кораблей выполнили ряд задач по противостоянию совместным угрозам.

Провели стрельбы из арт-установок и пулеметных комплексов, отражая нападение беспилотников и безэкипажных катеров условного противника. Для подавления атаки использовали средства радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, моряки двух стран отработали маневрирование, борьбу с надводными кораблями и спасательные действия. С нашей стороны в учениях задействованы гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подлодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов" Тихоокеанского флота.