ПВО отразила атаку трех сотен украинских дронов на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на Москву. В сторону столицы со вчерашнего вечера направлялись более трех сотен дронов ВСУ, сообщил в "Максе" мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным Собянина, с вечера 12 июля ПВО перехватила более 350 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших в сторону столицы. Большая часть дронов ликвидирована на дальних подступах. 50 беспилотников сбито на подлете к Москве.

В прокуратуре Московской области, в свою очередь, сообщили о массированном налете украинских беспилотников на регион. Атаке дронов самолетного типа подверглись несколько городских округов Подмосковья, передает ТАСС.