ВС России нанесли групповой удар по портам Украины

Российская армия в ночь на 13 июля нанесла удар по портовым объектам на Украине. Как сообщили в Минобороны России, инфраструктура использовалась ВСУ.

В военном ведомстве уточнили: нанесены групповые удары оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками. Поражена портовая инфраструктура в Черноморске Одесской области. Украинская армия использовала эти объекты для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

Подполье также сообщило о пожарах в портах Одесской области. Кроме того, по данным координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, горят склады в Черниговской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Уничтожено 12 предприятий, производивших запчасти и занимавшихся сборкой беспилотников.