Подземный город на случай войны с Россией построили в Финляндии

Финляндия серьезно подготовилась к войне с Россией. Власти страны построили под Хельсинки подземный город, способный укрыть от ядерного удара, пишет британская газета Times.

Издание отмечает, что Хельсинки только выглядит, как обычная скандинавская столица. На самом деле под его улицами скрывается подземный город из 5,5 тысячи убежищ. Этого хватит, чтобы в случае нападения разместить почти миллион человек.

Как рассказал авторам сотрудник отдела безопасности, внутри убежищ весьма комфортно. Там расположены сауны, олимпийские бассейны с водными горками, картинговые трассы, скейт-парки, церкви и центры стрельбы из лука. А чтобы все эти объекты не простаивали без дела и приносили пользу, пока не началась война, их сдают в аренду.