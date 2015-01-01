Елена Малышева похоронила мать

У Елены Малышевой умерла мама. Галине Александровне было 93 года.

Маму телеведущей похоронили 11 июля, но только сейчас она нашла в себе силы рассказать о личной трагедии. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Елена Малышева сообщила печальную весть.

"Вчера мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья... Моя мама. Врач от Бога. И лучшая женщина на Земле", - высказалась безутешная ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово".

Малышева обнародовала завещание матери, которое та составила еще в 2015 году. "Дети, внуки, правнуки! Я всех вас очень любила и люблю. Помните меня только в дружбе и любви друг к другу, с такими жизненными целями, как будто достичь их нельзя. Ну вы их, безусловно, достигнете. Вам все по плечу. Всегда поддерживайте друг друга, тогда я всегда буду с вами и знать, что моя жизнь не прошла даром!!! Ваша мама, бабушка, прабабушка", - написала мать Елены Малышевой.

Отметим, что несколько лет назад мать телеведущей перенесла коронавирус в тяжелой форме, после чего стала очень слаба. Малышева рассказывала, что родительница страдала от полного парапареза - слабости мышц. У нее также были проблемы с когнитивными способностями.

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