ФСБ пресекла подготовку теракта с использованием роя дронов в Амурской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали исполнителей терактов и их пособников в Амурской и Челябинской областях. Готовились атаки роями дронов на военные аэродромы "Украинка" и "Шагол", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ЦОС сообщили, что была получена информация о заброске спецслужбами Украины контейнеров с БПЛА на территорию Брянской области. FPV-дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Агентура противника перевозила беспилотники на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, вглубь территории России, к аэродромам "Украинка" в Амурской области и "Шагол" под Челябинском.

Собирали дроны и готовили их к применению в арендованных гаражах. В результате обысков у задержанных террористов изъято 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства и боевыми частями с массой заряда свыше 1 килограмма. Также найдены 2 мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, передает ТВЦ.