ФСБ предотвратила атаки на российские аэродромы. Подробности

Пособников украинских спецслужб, которые готовили беспилотники для ударов по территории нашей страны, задержали сотрудники ФСБ. Завербованные киевским режимом россияне должны были стать участниками масштабной диверсионной операции. Но противник и не подозревал, что его агенты уже находятся под контролем оперативников. Как удалось сорвать вражеские планы?

Кадры из Челябинской области - спецназ ФСБ задерживает одного из агентов украинских спецслужб. Киевский режим подготовил сложнейшую многоходовую операцию атаки двух военных аэродромов в глубоком российском тылу. "Украинка" в Амурской области и "Шагол" в Челябинской. Но сейчас оказывается, что наши спецслужбы были на шаг впереди.

Атаки планировали совершить при помощи небольших FPV-дронов. Для этого сначала через границу с территории Украины в Брянскую область при помощи аэростатов и БПЛА самолетного типа были заброшены беспилотники-камикадзе в разобранном виде и взрывчатка. В ФСБ знали об этом и по сути вели украинских агентов.

Есть кадры даже из арендованного гаража, куда завербованный украинскими спецслужбами россиянин привез все компоненты дронов. Они спрятаны в прицепе, там было сделано двойное дно.

Для дополнительной маскировки прицеп был завален вещами и бытовой техникой. Всё-таки провезли груз через полстраны. От Брянска до Челябинска около 2000 километров, а до Амурской области - 8 тысяч. Только дорога заняла больше недели. В гараже мужчина должен был собрать беспилотники и модули управления, установить в них взрывчатку. Сейчас все они обезврежены.

Вот кадры из другого гаража - уже в Амурской области. Там завербованный украинскими спецслужбами российский гражданин собирал ещё 14 таких же дронов. Его тоже вели от российской границы и позже задержали. Примечательно, что киевские кураторы отправили обоим своим марионеткам подробную инструкцию - как действовать.

Общая стоимость оборудования - всех дронов и станций управления - по некоторым оценкам, составляет более 2 миллионов долларов. Это ещё одно доказательство, что киевский режим много ставил на успех диверсии, очевидно, рассчитывая на резонанс. Железо и электроника использовались западные.

Исполнители теракта должны были установить дроны на полянках в 5 километрах от аэродромов. Далее сам налет осуществили бы операторы с территории Украины. Причем, все беспилотники пронумерованы. У каждого был свой пилот. Кроме того, устройства имели модули с искусственным интеллектом для определения целей. А ещё завербованные агенты заранее устанавливали на полётном маршруте дронов маячки - вот как раз этот момент на оперативной съемке. Это ещё одна резервная система управления беспилотниками. Теперь задержанным грозят серьезные сроки, вплоть до пожизненного заключения.