Страшный пожар таиландском баре стал шоком для всей страны

Россиян среди пострадавших в крупном пожаре в столице Таиланда нет. Об этом сообщили в нашем консульстве в Бангкоке. Полиция королевства сейчас расследует обстоятельства трагедии, которая произошла минувшей ночью в одном городских баров. В результате возгорания там погибли десятки человек. Что стало причиной страшного ЧП?

Выбитые окна, обугленные столы и помещение, в котором до сих пор невозможно дышать. Точные причины трагедии ещё предстоит установить. Одна из версий - короткое замыкание в кондиционере.

Сигнал тревоги поступил пожарным около полуночи. По словам очевидцев, возгорание началось возле сцены. Один из музыкантов почувствовал запах дыма и увидел искру в выключателе. Через секунду раздался взрыв. Ни видео с мобильных телефонов посетителей видно, как из-под потолка вырывается мощный поток огня.

Люди в панике бросились к запасному выходу. Главный находился у сцены, там, где и началось возгорание. Взять под контроль огонь удалось всего за полчаса. Но больших жертв избежать не удалось - большинство людей задохнулись, пытаясь найти выход. Это кадры с регистраторов пожарных и волонтёров. В едком густом дыму они находят людей без сознания. На место трагедии экстренно прибыл премьер-министр Таиланда.

Больше шестидесяти пострадавших экстренно доставили в больницы. Треть из них - в критическом состоянии. По словам администрации города, это одна из самых больших трагедий в туристическом центре за последние годы. Паб находится в оживлённом районе города, вблизи от торговых центров, кинотеатров, больших парков и популярного рынка.