Собянин: Тренировки проекта "Мой спортивный район" начались еще на 36 площадках

В рамках столичного проекта "Мой спортивный район" по пожеланиям москвичей расширяют количество бесплатных тренировок. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Так, занятия по фитнесу и игровым видам спорта пришли в новые районы. В их числе - Аэропорт, Даниловский, Коньково. Четыре локации добавились для тренировок на крышах.

Ещё одно нововведение - теперь они доступны с 16 лет. Мэр подчеркнул: этим летом проект выходит на новые рекорды - открыты свыше 140 площадок в 11 округах, организованы 14 тысяч тренировок. И выразил уверенность: спорт рядом с домом, бесплатно и под присмотром опытных тренеров, это вклад города в здоровье и хорошее настроение москвичей.