В Свердловской области продолжается мощный паводок

Сразу в нескольких регионах европейской части России устраняют последствия непогоды. В Свердловской области продолжается паводок, вызванный проливными дождями. Затоплено около 180 домов и свыше тысячи приусадебных участков. В селе Першино вода поднялась до окон первых этажей.

Мощный ливень со шквалистым ветром и градом накануне обрушился на Оренбургскую область. В Новоорске ураган сдул кровлю с нескольких строений и оборвал линии электропередачи, оставив людей без света.

В Татарстане подтопило дороги, машины передвигались, буквально рассекая волны. А это кадры из Ярославской области. Мощным порывом лист металлической кровли отбросило на припаркованный автомобиль. На федеральной трассе М-8 путь машинам преградили поваленные деревья. По прогнозам, сегодня регион также будет во власти стихии.