Видео с акулами в Приморье заполонили социальные сети

Видео с острыми плавниками, выглядывающими из воды, заполонили социальные сети. Акулы появились в разных районах Приморья. Их встречают и отдыхающие на сапах, видят и недалеко от городских пляжей." Знатоки" пугают - хищники опасны для жизни.

Грозные и зубастые, они изрядно подпортили настроение жителям и гостям края. Еще бы, ведь никому не хочется попасться им в пасть. Однако эти хищники - частые гости в приморских водах, говорят ученые. Ежегодно заходят около 15 видов, обычно ближе к августу. Но в этом году их стали замечать гораздо раньше. И причина — гигантские тунцы.

Тунец на рыбацком крючке — легкая добыча для хищниц, не нужно долго гоняться и охотиться. К сожалению, вместе с тунцом съедают и дорогие снасти. Заходу в Приморье тунцов размером с человека рыбаки, особенно со стажем, удивились, а вот акулы, говорят, уже практически местные.

"Мы их постоянно встречаем в районах лова рыбы, тунца, лакедры. Мы только злимся, когда они откусывают наши снасти. Мы пытаемся бороться, тросики ставим металлические, но сильно не помогает", - рассказал Данила Рассохин, руководитель секции морской рыбалки федерации рыболовного спорта Приморского края.

Те, кто любят исследовать подводный мир, и вовсе говорят, что вероятность встретить акулу под водой ничтожно мала. Сергей более чем за 30 лет работы водолазом встречал этих хищников не более 10 раз. Одни пугались его, другие не проявляли интереса.

Самые распространенные виды акул для Приморья - это катраны, сельдевые, частенько заходят мако. Последняя считается опасной для человека.

"Мако не обязательно нападет. Если она сыта, если она не ранена, и если она не чувствует угрозу в свою сторону, то она всегда проплывет мимо", - рассказала Виктория Дианова, начальник отдела гидробионтов Дальневосточных морей Приморского океанариума.

Однако ученые предупреждают, что меры безопасности соблюдать все-таки необходимо. Не купаться ночью, чтобы акула не перепутала, например, с морским котиком. А если встретили хищницу, не провоцировать ее, ведь как она себя поведет - предсказать невозможно. Даже в Приморском океанариуме, где с акулами танцуют и кормят с рук, дайверы одеваются в специальные кольчуги.

По словам специалистов, акулы все же проведут лето в Приморье. Покинут местные воды эти хищники только ближе к осени вслед за косяками рыб.