"Дедушка, который хотел увидеть своих внуков": вот почему Карл III согласился на встречу с Меган Маркл

Карл III повидался с принцем Гарри и Меган Маркл. Встреча была организована ради знакомства короля с внуками, а не стала уступкой со стороны монарха, заявил дворец.

Король принял детей Гарри и Меган — семилетнего принца Арчи и пятилетнюю принцессу Лилибет — в своей резиденции Хайгроув. Многие британцы восприняли эту встречу как признак потепления отношений между Карлом III и его младшим сыном.

"Это не была капитуляция. Это был дедушка, который хотел увидеть своих внуков. Люди путают сострадание с уступкой", — заявил журналист Роб Шутер Sky News.

По его словам, если бы Букингемский дворец действительно хотел представить эту встречу как официальное примирение, общественности показали бы совместную фотографию.

"Тот факт, что такой фотографии не было, говорит сам за себя. Институция монархии не дрогнула. Карл III действовал как отец и дедушка, а не как глава монархии, ведущий переговоры об условиях примирения", — отметил эксперт.

Шутер призвал поклонников королевской семьи "не верить шумихе", возникшей вокруг этой встречи, подчеркнув, что её не следует воспринимать как окончательное примирение между Сассексами и остальными членами королевской семьи.

Напомним, что принц Гарри на прошлой неделе прилетел в Британию, чтобы провести серию мероприятий, посвященных "Играм непокоренных". Меган Маркл и дети присоединились к герцогу Сассекскому только в выходные. Якобы перед приездом семьи в Лондон Гарри провел переговоры с королем и добился специальной охраны для Меган, Арчи и Лилибет.