"Ты сама виновата": Ксения Алферова рассказала, как поступала с дочерью

У Егора Бероева и Ксении Алферовой есть 19-летняя дочь Евдокия. Она ведет непубличный образ жизни. Более того, девушка предпочла не идти по стопам родителей и не захотела быть актрисой.

В новом интервью Ксения Алферова призналась, что дочь совсем на нее не похожа. "Она видит, как я живу, какие принимаю решения. Как я прошу прощения, если ошибаюсь, она тоже видит. Это важный урок — наблюдать, как взрослый человек умеет сказать: "Прости за то, что я повысила голос". Раньше я говорила "прости" — и оправдывала себя: "Ты же понимаешь, я устала". Но это уже не "прости", а вроде как "ты сама виновата". Теперь говорю просто "прости", я научилась этому", - рассказала Алферова.

Актриса призналась, что ей очень хочется подстраховать дочь, однако она понимает, что нельзя навязывать свое мнение, что невозможно везде "подстелить соломку" и спасти от неудач и проблем. "Она должна делать собственный выбор, свои ошибки совершить", - считает Ксения.

Она подчеркнула, что дочь "цельный человек" и настоящий друг, передает NEWS.ru.

Напомним, что Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

А вскоре после этого появились сообщения, что Егор Бероев в феврале женился во второй раз. Актер обрел счастье с 21-летней балериной Анной Панкратовой. Знакомые пары уверяли, что разница в возрасте в 27 лет молодоженов ничуть не смущает. Бероев очарован талантом и красотой молодой жены. Более того, супруги якобы готовятся стать родителями.

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