Появились подробности ночного удара ВС России по портам Украины

Появились подробности группового удара по портам Украины, который нанесли минувшей ночью ВС России. Использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что целью удара стал морской торговый порт "Черноморск". Поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Уничтожен склад с боеприпасами и ракетным вооружением, а также пункт управления контейнерными перевозками. Поражены резервуары с горючим, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего.

В Минобороны добавили, что поражен плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов. Кроме того, в порту "Черноморск" поражены коллекторное судно проекта 416 "Шостка", два морских парома типа "РО-РО" и контейнеровоз, которые доставляли грузы для ВСУ.