Анжелика Варум вышла в свет: люди гадают, что стало с ее лицом

В последние годы Анжелика Варум ведет закрытый образ жизни. Она буквально пропала из информационного поля. Артистка не посещает светских мероприятий, не дает интервью. Она даже перестала вести свои аккаунты в социальных сетях. Ходили слухи, что певица якобы перебралась жить из России в Америку, где с детства находится ее единственная дочь Лиза.

Однако время от времени Анжелика все же появляется на публике. Она продолжает выступать и посещает все важные мероприятия, связанные с музыкальной деятельностью мужа Леонида Агутина и свекра Николая Агутина.

Так, артистка отметилась на фестивале Aguteens Fest. Свежую фотографию певицы опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Леонид Агутин.

"Фестиваль закрыт. Страсти улеглись, оставив приятный шлейф воспоминаний, радости и благодарности всем участникам процесса! А главное, снова утвердив меня в мысли, что все не зря! Мы в седьмой раз неимоверными усилиями подняли эту махину и свершили то, что больше не делает никто. Когда-нибудь наша вера и труд будут оценены еще кем-то, кроме нас самих и участников форума. А пока мы продолжаем работать, видя счастливые глаза детей, родителей и гостей", - объявил певец.

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В комментариях многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Анжелике Варум. "Все лавры сегодня Анжелике Варум, извините Леонид.... Она как всегда шикарна!!!", "Какая же красивая", "Анжелика прекрасна", "У вас самая прекрасная и восхитительная жена", - высказались подписчики.

Впрочем, некоторые фанаты выдвинули мнение, что с лицом артистки "что-то случилось". Они предположили, что виной могут быть фильтры или даже фотошоп.

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