Прокуратура выясняет причины массового отравления в детском лагере под Омском

Приостановлена деятельность спортивно-оздоровительного лагеря "Динамовец" в Омской области. Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, несколько детей и сотрудников лагеря 10-11 июля почувствовали недомогание. По предварительным данным, заболели 9 детей и более 10 сотрудников лагеря. Всем заболевшим оказана медицинская помощь, угрозы для жизни и здоровья пострадавших нет.

Помещения лагеря обследуют следователи, прокуратура и специалисты Роспотребнадзора. Взяты пробы, специалисты выясняют все обстоятельства и причины происшествия.