Мишустин потребовал обеспечить высокий уровень здравоохранения в регионах

Одинаково высокие стандарты здравоохранения должны быть обеспечены во всех российских регионах. Такое требование озвучил на совещании с вице-премьерами председатель правительства России Михаил Мишустин.

Премьер сообщил на совещании, что кабмин утвердил план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Контролировать это вопрос будет лично вице-премьер Татьяна Голикова.

Мишустин пояснил: принятый кабмином документ тесно увязан с показателями профильной государственной программы и национальных проектов. В результате обеспечена комплексная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи для граждан всех возрастов. В каждом регионе должно было все для эффективного лечения пациентов, в том числе самых тяжелых случаев, приводит слова Мишустина РИА Новости.