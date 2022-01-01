"Ведьма натуральная": Петросян жестко высказался о Степаненко

Евгений Петросян решил, что не может остаться в стороне, когда речь идет о финансах его бывшей жены. Юморист в ужасе от того, что Елена Степаненко получила наследство от подруги.

В 2022 году Елена Степаненко совершенно неожиданно стала наследницей многомиллионного состояния своей подруги Натальи Маголы. Дизайнер интерьеров умерла от рака и почему-то завещала нажитое имущество не своей родной сестре Ларисе или матери, а юмористке, которая впоследствии даже не приехала на похороны.

Шокированные родственники решили биться за две роскошные квартиры в Сочи и парковочное место, которые теперь по всем документам числятся за Степаненко. Сестра и мать Маголы обивали пороги судов, но так ничего и не смогли добиться.

Лариса рассказывала в беседе с "Комсомольской правдой", что после похорон не получила ни одного звонка или хотя бы сообщения от Елены. По словам женщины, Степаненко даже не выразила соболезнования семье, не говоря уже о том, чтобы предложить восстановить справедливость. Но все же нашелся человек, который сделал это за юмористку. Как ни странно, на связь с близкими Маголы вышел бывший муж артистки, Евгений Петросян.

"Евгений Ваганович звонил, посочувствовал из-за судов. Говорит про бывшую жену, она ведьма натуральная (цитата)!" — рассказала Лариса журналистам.

Семья Маголы уверена, что из-за страшной болезни Наталья под конец жизни не отдавала себе отчет в действиях, а Степаненко воспользовалась ее уязвимым положением. Кроме того, в иске против артистки фигурирует имя еще одного ответчика — некоего Алексея Курташа, которому бизнесвумен отписала огромный дом. По словам Ларисы, Алексей — брат гражданского мужа Натальи Маголы, убитого в 90-х.

"Мы живем в доме на 150 квадратных метров. Наташе помогал строить его наш папа. И она отписала его Алексею. Второй дом, шикарный, в три этажа и площадью больше 400 квадратов и большим земельным участком, гаражом и "Мерседесом" достался Миодрагу Цвийичу, с которым она обручилась уже почти перед своей смертью. Этому мужчине было 80 лет. Его интересы в суде и представляет сын Иван", — уточнила Магола.

Суды ни к чему не привели. После двух лет разбирательств, в ходе которых родственники покойной пытались оспорить завещание, Хамовнический суд Москвы вынес окончательное решение в пользу артистки.