Любовь Толкалина сообщила об изнасиловании: "Это очень страшная история и связана она с человеком из известного режиссерского клана"

Любовь Толкалина откровенно рассказала о личной жизни. Известная актриса призналась, что у нее есть печальный опыт сексуального насилия.

А ведь годами Любовь Толкалина считалась одной из самых красивых и раскрепощенных актрис в отечественном кинематографе. Она с детства занималась синхронным плаванием, поэтому обладает прекрасной фигурой, которую одно время без стеснения показывала, публикуя пикантные фотографии в своем блоге.

Со стороны кажется, что актриса обладает уверенностью в себе, спокойствием и знанием своей красоты и привлекательности. Любовь Толкалина производит впечатление состоявшейся успешной женщины. Однако так было далеко не всегда.

В новом интервью популярная актриса призналась, что отношения с мужчинами - ее слабое место. Толкалина призналась, что в юности пережила изнасилование.

"Мой первый сексуальный опыт был насилием. Это был мой учитель по актерскому мастерству в модельном агентстве. Это очень страшная история и связана она с человеком из известного режиссерского клана", - сообщила актриса, но не стала называть имени этого педагога.

Она даже не знает, жив ли он сейчас. Однако не стала отрицать его влиятельность. "Я не оправилась от этого до сих пор и всегда чувствую подвох в отношениях с мужчинами. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем", - призналась Толкалина в беседе с Лаурой Джугелия.

Это событие наложило отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь. Артистка не доверяет мужчинам.

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