ЕС и Лондон расширили антироссийские санкционные списки

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на десяток позиций. Как стало известно, в перечень внесены 14 новых имен. В частности, это сотрудники военно-аналитического центра "Рыбарь". Кроме того, санкции введены в отношении сотрудников российской военной разведки, якобы причастных к кибероперациям против Лондона.

Не отстает от британцев и Брюссель. Евросоюз ввел санкции против России в отношении 9 физлиц и 4 организаций. Как сказано заявлении главы евродипломатии Каи Каллас, рестрикции введены в отношении офицеров российской разведки, частных хакеров и частных компаний.

Как утверждают в Евросоюзе, санкции введены в ответ на "вредоносную кибернетическую деятельность". По версии Брюсселя, это способствует дестабилизации ЕС, его стран-членов и иностранных партнеров. Санкции включают запрет на въезд в Евросоюз, а также блокировку банковских активов указанных лиц и организаций, если таковые удастся найти, передает ТАСС.