"Мы оба — эмоциональные люди": муж Ларисы Гузеевой рассказал о конфликтах в семье

Некоторое время назад в Сети распространилась информация, будто Лариса Гузеева давно рассталась со своим третьим мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, от которого родила дочь Ольгу.

Ряд СМИ со ссылкой на некую приятельницу актрисы выложили данные, что якобы Гузеева и Бухаров оформили развод еще шесть лет назад, просто предпочитали об этом не распространяться.

Журналисты связались с самим Игорем Бухаровым, и тот опроверг слухи о разводе. При этом он отметил, что в отношениях с Ларисой Гузеевой кипят страсти. Однако Бухаров уверен, что можно преодолеть все сложности, если обсуждать их и пытаться прийти к компромиссу.

"Мы с Ларисой живем в браке 28 лет. Мы оба — эмоциональные люди. Дети говорят: "Вы все время ссоритесь". Я возражаю: "Нет, мы просто эмоционально разговариваем". Если есть конфликт в семье, его нужно проговаривать. Если ты не проговариваешь, то затаиваешь внутреннюю обиду. Накопление мелких обид может перерасти в обиду большую, и вот тогда люди расходятся", - рассуждает Игорь Бухаров.

Он также уверен, что фундаментом крепкой семьи являются не только разговоры и обсуждение проблем, но и забота друг о друге. "Я понимаю, что после съемок жена морально устает. Поэтому всегда делаю так, чтобы она могла отдохнуть. Когда любишь, делаешь все для того, чтобы родному человеку было комфортно", - заключил супруг Ларисы Гузеевой для NEWS.ru.

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