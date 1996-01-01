Принцесса Диана отправила киллера к Камилле Паркер-Боулз: "Посмотри в окно. Ты его видишь?"

Диана Спенсер не была святой, несмотря на свой публичный образ. Хотя принцесса Уэльская опасалась, что после развода с принцем Чарльзом королевская семья может организовать её убийство, источники утверждают, что однажды леди Ди сама пригрозила Камилле Паркер-Боулз расправой.

Как пишет RadarOnline, узнав, что в очередной раз Чарльз рванул к любовнице, Диана поздно вечером позвонила Камилле, и назвала её "ротвейлером", а затем якобы сказала, что уже отправила к ней киллера.

"Диана позвонила Камилле и сказала: "Я послала человека убить тебя. Он сейчас в саду. Посмотри в окно — ты его видишь?"" — сообщила писательница Пенни Джунор в своей книге "Герцогиня: Нерассказанная история".

Более неоднозначный портрет принцессы также представлен в книге её бывшего личного секретаря Патрика Джефсона "Тени принцессы". По его словам, Диана называла герцога Эдинбургского, мужа Елизаветы II, "Ставросом", насмехаясь над его греческим происхождением, а однажды заявила, что её драгоценности стали наградой за "годы чистилища с этой чёртовой семьёй".

При этом автор считает, что несколько проявлений внимания могли бы вернуть её к нормальным отношениям с королевской семьёй. "После развода с Чарльзом она вовсе не собиралась становиться бунтаркой. То, что позже стали воспринимать как её отчуждение, было попыткой компенсировать хроническое чувство отверженности", — отметил Джефсон.

В книге также утверждается, что Диана считала королевскую семью эмоционально холодной и недружелюбной, а со временем её поведение становилось всё более импульсивным: у неё были многочисленные романы, а также росла подозрительность — она опасалась, что её разговоры прослушивают или даже готовят её убийство.

Джефсон также утверждает, что принцесса рассказывала ему, как однажды на вечеринке лично подошла к Камилле Паркер-Боулз и попросила оставить Чарльза в покое, однако получила холодный ответ, после которого расплакалась.

Патрик Джефсон проработал личным секретарём Дианы более семи лет — до января 1996 года. Он был свидетелем распада её брака и участвовал в организации бракоразводного процесса.