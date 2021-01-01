Григорий Лепс назвал главную ошибку в жизни: "В этом я раскаиваюсь и всегда буду за это платить"

Григорий Лепс развелся со второй женой Анной Шаплыковой в 2021 году, однако до сих пор тяжело переживает расставание. Певец не скрывает, что если бы мог, все бы исправил.

Известный певец женился на танцовщице Анне Шаплыковой в 2001 году. Артистка родила ему троих детей и обеспечила стабильность и теплый домашний очаг, пока знаменитый исполнитель мотался по гастролям. Остается только догадываться, как складывались отношения в паре, раз в один момент Анна приняла решение развестись. Сам певец всю вину взял на себя.

"Это была самая большая моя ошибка в жизни. Нужно было постараться удержать семью на плаву, чего бы это ни стоило, но в силу обстоятельств и моего безобразного на тот период времени поведения все к этому привело. В этом я раскаиваюсь и всегда буду за это платить", - заявил Лепс в беседе с Эмином Агаларовым.

Артист исключил возможность воссоединения с бывшей женой, но рад, что благодаря ее мудрости им удалось сохранить близкие отношения. "Аня была самой потрясающей женщиной в моей жизни. До сих пор у нас прекрасные отношения, чему я очень рад. И это благодаря, опять же, не мне, а благодаря ей. Она знает, что она делает, она знает, как себя вести, и ее всегда ставили в пример все мои друзья", - рассыпался в комплиментах бывшей жене Григорий.

Лепс старается поддерживать связь и с детьми. При этом он не скрывает, что многое пропустил в их жизни. "Я даже не видел, как они выросли. Я был все время на гастролях. Приезжал уставший, проводил неделю-другую дома, пытался сделать свои дела. Надо было ехать обратно в тур — я пытался обеспечить семью, детей", - заключил певец.

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