Четыре человека пострадали при обрушении пирса в городе Артеме. Об этом сообщилиа прокуратура Приморского края. По свидетельствам очевидцев, перед тем, как конструкция обрушилась, с нее ныряли отдыхающие.

Уточняется, что пирс был признан аварийным и закрыт. Тем не менее, люди продолжали с него нырять, в момент обрушения на нем находились более двух десятков детей и взрослых. В результате инцидента пострадали четыре человека, трое из них дети. Подростков 16, 15 и 14 лет госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.

По предварительной информации, одному из несовершеннолетних оторвало палец на ноге. Двое отделались ушибами и ссадинами. Взрослому купальщику повредило ногу, передает ТАСС. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.