60-летняя Екатерина Андреева пьет кровь ради молодости: "По вкусу похоже на морскую воду"

Екатерина Андреева в свои 60 лет восхищает телезрителей молодостью и красотой. Телеведущая правильно питается, занимается спортом, делает массажи и не отказывается от нетрадиционных способов поддержания молодости. Так, на днях звезда экрана показала, что пьет кровь моллюсков.

"Чтобы хорошо выглядеть и быть энергичной, мне в Тюмени выдали кровь. Это просто кровь моллюска. Обещают, что будет очень круто. По вкусу похоже на морскую воду, которую можно пить", — рассказала Андреева в своем блоге.

Екатерина не первый раз делится секретами красоты с поклонниками. Ведущая рассказывала, что спит на ортопедической подушке. Это предотвращает отечность и заломы кожи после сна. Андреева также убеждена, что для сохранения красоты и здоровья необходимо вести правильный образ жизни.

"Я правильно питаюсь, пью много воды, регулярно занимаюсь спортом — у меня девять тренировок в неделю. Свой день я начинаю с того, что простукиваю тело специальной палочкой, это помогает разогнать кровь и активизирует работу костного мозга. Затем я пью теплую воду, иду на серьезную часовую тренировку, завтракаю и только после этого отправляюсь на работу", — пояснила знаменитость.

Чтобы в 60 лет выглядеть на 35 Екатерина каждый день трудится. Но признается, что все-таки главный секрет молодости — это позитивное мышление. Важно не злиться на людей, не выходить из себя и не завидовать.

"Никакого постоянного рассматривания себя в зеркале. Потому что, когда ваш глаз зафиксировал какие-то изменения — морщинки, люди начинают на этом зацикливаться… Я смотрю в зеркало ровно столько, чтобы быстро себя накрасить — 5 минут", — поделилась Андреева.

По словам звезды Первого канала, она не верит в пластические операции. Мол, манипуляции хирургов не способны вернуть молодость. "Лечь под нож и проснуться красавицей – это нереально", — заключила она.