В Москве подвели итоги заявочной кампании премии "Мы Вместе"

Заявочную кампанию международной премии "Мы Вместе" обсудили сегодня в столице. Пресс-конференция прошла на территории больницы Святителя Алексия - финалиста прошлого года.

Представители оргкомитета рассказали об итогах отдельных номинаций национального и международного треков, в том числе и спецноминации к году единства России - "Вместе сильнее".

Подвели результаты заявочной компании, а также сообщили о новых мерах поддержки финалистов премии. Кроме того, на мероприятии организовали благотворительную акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

"Практически еженедельно эта машина уезжает в наши исторические регионы. Сегодня у нас такая совместная акция - вместе с сообществом "Мы Вместе". Здесь расходные материалы для ухода за пациентами. Это памперсы, это одноразовые пелёнки, это катетеры. И средства ухода. Ходунки, всегда нужды инвалидные коляски. Сегодня получили такое очень нужно оборудование - оно небольшое, портативное. Но показало свою эффективность", - рассказал Алексей Заров, главный врач больницы Святителя Алексия, финалист премии #МыВместе.