Собянин включил восемь новых объектов в перечень зон отдыха у воды

В столице расширили перечень зон отдыха у воды. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Так, появилось восемь благоустроенных пространств нового формата в районах Гольяновский, Новогиреево, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Солнцево, Ясенево, Бирюлево Восточное и Южное Бутово.

Там на пляжах разместили шезлонги и навесы. А рядом - спортивные и игровые площадки. Там, где позволяли условия, оборудовали бассейны с раздевалками и душевыми, установили беседки, качели и гамаки. Везде есть медпункты, а безопасность отдыхающих обеспечивают системы видеонаблюдения.