Наперегонки со стихией: как устроена "охота на торнадо" в Подмосковье

Россети Московского региона ликвидировали последствия мегациклона на севере Подмосковья и восстановили электроснабжение у более чем 90 процентов потребителей. Всю ночь 54 бригады восстанавливали нормальную работу сетей, нарушенную стихией. Минувшие выходные стали настоящим испытанием для жителей сразу нескольких округов области. Больше всего от штормового ветра и ливней пострадали Сергиево-Посадский округ и Дмитров.

Это не Техас, Оклахома и даже не Канзас. Московская область, шквалистый ветер, гроза и ливни. Очевидцы делятся кадрами смерча в соцсетях. Ураган на прошлой неделе фиксировали в Дмитрове и Мытищах.

Из‑за мощных ливней в ряде районов оказались подтоплены дороги, сильный ветер повалил деревья и повредил крыши. В Наро-Фоминске смерч разрушил зооприют. Но есть те, кто наоборот мечтает оказаться в эпицентре стихии. Они сами придумали себе профессию "охотники за торнадо" и теперь в буквальном смысле гоняются за ветром.

Вместо ружья видеокамера, а выйти на след Александру Владимирову помогают метапрограммы и коллеги, рассредоточенные в разных локациях. Между собой общаются при помощи рации ведь связь может прерваться в любой момент.

Несколько минут - и голубое небо заволокли черные тучи, ветер усилился, а азарт в глаз охотника разгорелся с новой силой. Ведь его прогноз оказался верным. Вот только зафиксировать стихию в этот раз не получилось, помешали последствия.

В минувшие выходные столичный регион столкнулся с аномальным количеством осадков. За сутки выпало свыше половины месячной нормы и это еще после устойчивой жары. Торнадо в столичном регионе до сих пор остаётся редкостью.

"Средняя полоса, Московская область тоже, порядка одного процента 0.8%-1% задействовано за 10 лет прибавка. Вот за 50 лет 5% прибавили. У всех появились телефоны с камерами, возможность выложить в соцсеть. И вот это дало такой очень мощный толчок к тому, что растёт информация о количестве смерчей в год", - рассказал Александр Чернокульский, заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук

Синоптики отмечают: пора интенсивных дождей, подобных минувшим выходным уже прошла. В середине неделе в Москве распогодится, столбики термометра поднимутся до отметки плюс 25 градусов, а небо станет бездонно голубым.