В Москве прошел масштабный сап-фестиваль

Космонавты, пчёлы и... Царевна-лебедь! В столице прошёл фестиваль "Это сап, Москва". Девять километров по реке, сотни костюмов, на создание которых уходили недели - и всего 20 минут, чтобы научиться стоять на доске. Правда, в скорости и мастерстве здесь никто и не соревновался - главное, чтобы сам образ был не просто яркий, а непредсказуемый.

Такие оды сапу поют на московском фестивале. Несмотря на непогоду, здесь сегодня аншлаг. К пляжу подбираются под зонтами, но с отличным настроением. Они готовятся пройти по реке 9 километров. Но на этом массовом старте соревнуются не в скорости, а в красоте и оригинальности. Одни заигрывают с морской тематикой и работают на контрасте, как эта медуза с кинг-конгом.

Другие обращаются к философской теме добра и зла, как монах с грешницей. Этот кровавый маньяк, кажется, перепутал праздники, но тоже надеется выделиться из толпы. А вот и её императорское величество.

Пока одни надувают своё транспортное средство, другие уже спешат к реке. На костюм этого лебедя ушла целая неделя. На линии старта веслу негде упасть. Здесь Белка и Стрелка, Джек-воробей, космонавт с мопсом, одинокий брат Марио и Роза из Титаника. По команде все отправляются в заплыв.

Сап-сёрфинг - это катание на доске с веслом. Он набирает популярность в России последние 20 лет. Любители уверены - у этого вида спорта самый низкий порог входа. Научиться кататься на сапе можно минут за 20. Специальные навыки или подготовка не нужны. Весло регулируется под человека, а спасательный жилет защитит в случае непредвиденного падения.

Фестиваль сапов в Москве проводят второй раз. В этом году сплавляться по реке собрались четыре тысячи человек. Большинство - со своим оборудованием. Но можно было взять сап и на месте, абсолютно бесплатно. Организаторы приготовили дополнительно 300 досок и две тысячи жилетов.

"Мы развиваем безопасное сап-движение. Все участники фестиваля выходят на воду исключительно в спасательных жилетах. Во время заплыва их сопровождают спасатели, а на берегу дежурит бригада скорой помощи", - рассказал Даниил Самсонов, представитель департамента транспорта г. Москвы.

Праздник продолжается целый день. После массового старта на воду спускаются любители спокойного катания. И уже без спешки скользят по водной глади. Под конец в сопровождении проливного дождя, который, впрочем, никого не пугает.