В Кремле пояснили решения Путина относительно СВО

Россия четко отслеживает источники угроз для своих приграничных районов и удаленных от них территорий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал использование воздушного пространства Прибалтики украинскими беспилотниками.

Представитель Кремля также заявил, что президент России Владимир Путин получает всю информацию о ходе специальной военной операции на Украине. На основе этих данных верховный главнокомандующий и принимает решения.

Песков подчеркнул: в поле зрения президента находятся все аспекты, которые связаны с СВО. Пресс-секретарь ответил на вопрос журналистов о том, поставлен ли в известность президент России о поступающих сообщения о якобы ударах украинских беспилотников по судам в Азовском море, передает РИА Новости.