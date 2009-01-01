"Ты смотришь на меня безумным взглядом": как старший сын Марины Влади стал инвалидом

Первенца Марина Влади родила совсем молоденькой — ей только исполнилось 18. Артистка тогда была замужем за режиссером Робером Оссейном. Подрастая, Игорь причинил родителям немало горя.

У сына Влади были опасные привычки, с которыми пришлось вести долгую войну не на жизнь, а насмерть. Когда наступало просветление, Игорь начинал снимать кино или писать картины. Понемногу стало казаться, что жизнь окончательно налаживается, но 30 лет назад разыгралась новая трагедия.

40-летний Игорь Оссейн разговаривал с друзьями у обочины дороги на Таити, когда всю компанию буквально смяла машина, водитель которой не справился с управлением. Сын Влади выжил, но находился в коме. И врачи не обнадеживали: если и выкарабкается, то останется глубоким инвалидом. Когда Игорь очнулся, то не узнал мать.

"Каждым жестом ты отталкиваешь меня, ты смотришь на меня безумным взглядом, в твоих глазах я вижу только ненависть и гнев. Я уже почти сожалею, что смерть пощадила его", — писала Влади в книге "Сын".

И все-таки мать не отступила, изо всех сил боролась за Игоря. Он поднялся с постели, частично восстановилась память. Однако пришлось окончательно понять и принять: прежним мужчина не станет уже никогда. Взрослый человек начал напоминать еще не сформировавшегося мальчишку.

В 2009-м Игорь вместе с матерью приезжал в Москву. В российской столице Влади тогда играла спектакль, посвященный ее третьему мужу Владимиру Высоцкому. В 2026-м Марине исполнилось 88 лет. Ее первенцу — 70.