Регина Тодоренко: "Материнский капитал нужен как будто не ребенку, а маме"

Экс-солист группы Smash!! и ведущая шоу "Орел и решка" поженились в 2018 году. И вскоре на свет появился их первенец — сын Михаил. Через четыре года Регина подарила Владу второго наследника, которого назвали Мирославом. А осенью 2025-го в семье родился третий мальчик, Федор.

Недавно Регина Тодоренко призналась, что начала пользоваться помощью нянь. "Важно не бояться просить помощи у близких, нанимать людей для того, чтобы они помогали. Раньше я очень боялась наличия нянь в доме. Для меня это был большой шаг – доверить детей, самое дорогое, что у тебя есть в жизни, кому-то. Но когда я перешла эту грань, я поняла, как это важно и нужно для работающей мамы", - заключила ведущая.

Она высказала мнение, что маме обязательно нужно время на себя, чтобы "восстановиться, заняться спортом, поспать". "Материнский капитал нужен как будто не ребенку, а маме. Маме необходим какой-то женкапитал, чтобы восстановиться после родов. Это очень важно и нужно. Время – это тот ресурс, который очень быстро утекает. А нам это нужно – женщинам, которые и рожают, и работают. Да и неважно, работают или нет. Это нужно женщинам, которые хотят выглядеть хорошо и ментально быть здоровыми. Мне кажется, нужно учредить такой женкапитал", - заявила Регина Тодоренко для Teleprogramma.org.

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