Ситуацию в НАТО признали худшим кризисом со времен Второй мировой войны

Самый серьезный кризис в НАТО со времени Второй мировой войны – так охарактеризовал ситуацию бывший постпред США при альянсе Иво Даалдер. По его словам, европейцы после саммита в Анкаре пришли к выводу, что Соединенные Штаты больше не являются надежным союзником.

Как пишет Bloomberg, напряженный саммит НАТО в Анкаре укрепил мнение среди союзников США по военному блоку в том, что их усилий никогда не будет достаточно, чтобы удовлетворить Трампа. Вдобавок есть опасения, что непрекращающаяся враждебность американского лидера угрожает подорвать доверие к альянсу.

Издание отмечает, что неизменно оптимистичный генеральный секретарь Марк Рютте, который старался сохранить Североатлантический союз в целости и сохранности, льстил и пытался умиротворить президента США, надеялся, что саммит станет демонстрацией единства НАТО. Он практически умолял Трампа не превращать саммит в форум для выражения своего недовольства. Однако успеха генсек не достиг.