Любовь Толкалина потеряла ребенка: "Бог не хочет, чтобы я стала мамой еще раз"

Любовь Толкалина дала откровенное интервью. Популярная актриса сообщила, что помимо дочери Марии от режиссера Егора Кончаловского у нее мог быть еще ребенок.

"У меня была застывшая беременность. И тогда я поняла все. Бог не хочет, чтобы я стала мамой еще раз. Я очень испугалась тогда. Об этом говорить не стоит, все фигуранты еще живы. Это было как раз в то время, когда я уходила от Егора", - рассказала Толкалина.

Это не единственная потеря в жизни актрисы. Она призналась, что у нее был брат, однако он умер. "Мой младший брат погиб в 90-ые. У нас с ним разница была в четыре года", - сообщила артистка.

Она не стала широко распространяться на эту тему, потому что для ее матери смерть брата стала потрясением, от которого она так и не оправилась. "Ее все это больно ранит", - отметила Любовь.

Толкалина официально никогда не была замужем. Актриса призналась, что у нее с самого детства все сложно складывалось с противоположным полом. "Я видела разное отношение мужчин к женщинам", - уклончиво заметила Толкалина в беседе с Лаурой Джугелия.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>