Власти Одесской области оценили последствия удара ВС России

Власти Одесской области оценили последствия ночного удара ВС России. Глава областной администрации Олег Кипер в Telegram-канале сообщил о повреждении портовой инфраструктуры.

Украинский чиновник добавил, что произошло возгорание пришвартованного коммерческого судна. На месте работают экстренные службы. Ранее сообщалось, что в Одессе повреждена транспортная инфраструктура.

В Минобороны России утром сообщили об ударе высокоточным оружием большой дальности по военным объектам на Украине. В военном ведомстве уточнили, что целью удара стал морской торговый порт "Черноморск". Поражены объекты портовой инфраструктуры, уничтожен склад с боеприпасами и ракетным вооружением и резервуары с горючим.