Путин дал гражданство России автору дизайна BMW X6

Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России. Согласно утвержденному главой государства документу, российское гражданство получили 12 иностранных граждан, а также их дети.

Гражданство России получил автодизайнер, бельгиец Пьер Леклерк. Дизайнер работал в крупнейших автоконцернах, включая BMW, Kia и Citroen. Его, в частности, называют автором экстерьера BMW X5 и X6.

Российский паспорт получат епископ Чикагский и Средне-Американский Спиридон и протоиерей в Новой Зеландии Владимир Бойков. Российское гражданство указом главы государства получил уроженец Сирии, военный журналист Ияд Альхуссейн вместе со своими детьми Зейном Алабидином и Мирой.

В документе также указаны имена уроженцев Франции Алена Жоржа, Андре Дюфло и Патрика Эрвен Хоффмана. Гражданство получат родившаяся в Германии Карин Мартина Штэммлер-Герузель, а также уроженец Узбекистана Виктор Гайдуч и его дочь София Гайдуч, которая родилась в Новой Зеландии.