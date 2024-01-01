Адвокат семьи Тиммы в суде заявил, что в день смерти Яниса Седокова сделала одну шокирующую вещь

Янис Тимма скончался в конце декабря 2024 года. Баскетболист свел счеты с жизнью в одном из московских хостелов. В тот вечер его жена Анна Седокова праздновала день рождения.

Певица долгое время не комментировала произошедшее, она пережила нервный срыв. Но спустя полтора года Анна решилась на откровенный разговор. Певица призналась, что ее последний муж был домашним тираном. По словам артистки, спортсмен избивал ее и даже кидался с ножом.

Седокова опубликовала на своей странице в соцсети фотографию, на которой Тимма спит с ножом в руках. Анна заявила, что это доказательство его жесткого поведения.

Семья баскетболиста была возмущена словами певицы. На очередном заседании суда по наследству Яниса адвокат родных спортсмена Маргарита Гаврилова заявила, что Анна лжет. Якобы Седокова доводит родителей Тиммы.

"Очень трагично переносит все мама Яниса… бедная. Она в таком жутком шоке, так плакала, когда узнала, что Анна о нем сказала. Сначала она записала Аустме голосовое и предложила вместе поплакать, а потом заявила, что Янис ее бил. Как же так можно — ничего святого!" — сообщила Гаврилова.

Кадр с ножом адвокат назвала поддельным. Семья намерена провести экспертизу снимка, но пока на это нет средств. "Фото сделано реалистично, но это фейк! Анна Владимировна пытается переместить градус негатива с себя на своего покойного мужа", — отметила правозащитник.

Кроме того, Гаврилова рассказала, что в день смерти Тиммы Седокова сделала шокирующую вещь, чтобы оборвать связь своего сына с ребенком Яниса. Адвокат предполагает, что певица запретила Гектору общаться с Кристианом. По словам Маргариты, раньше мальчики часто разговаривали по телефону и проводили время вместе, однако после смерти баскетболиста их связь внезапно прекратилась.

"Янис подарил мальчикам два планшета: Гектору и Кристиану. Они по ним часто играли в Minecraft вместе, общались. В день смерти Яниса планшет Гектора перестал работать. Анна, возможно, вытащила симку", — заявила Гаврилова.