Места и направления запуска украинских беспилотников хорошо известны российским военным и спецслужбам. На это указал в понедельник, 13 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Говоря о готовности Москвы предоставить доказательства использования воздушного пространства балтийских стран для запуска дронов ВСУ, представитель Кремля подчеркнул, что "это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся".

Дмитрий Песков заверил, что компетентные службы и органы в России "видят, что откуда летит и как летит", при этом "мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий" (цитаты по РИА Новости).

Между тем эксперт в области беспилотной авиации, генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин не увидел ничего удивительного в том, что прибалтийские республики открывают небо украинским дронам для ударов по России. Ошибкой эксперт назвал мнение, согласно которому страны Балтии вступили в конфликт на стороне Украины якобы лишь недавно. На самом деле они с первого дня СВО были включены в цепочки поставок комплектующих, оборудования и даже промышленной взрывчатки из Финляндии.

Как заявила эксперт Российского совета по международным делам, доктор политических наук Наталья Еремина, в балтийском регионе сложилась ситуация "тяни-толкай": государства Прибалтики заинтересованы в постоянном нагнетании, но боятся лобового столкновения с Россией, поэтому официально не признают, что их территории и инфраструктура используются Киевом для подготовки диверсий и запусков БПЛА. По мнению специалиста, которого цитирует ТАСС, эта ситуация может сохраняться как угодно долго, так как прибалтийские республики пока не несут серьезных издержек от этого прокси-противостояния.