Зеленский привез жену в Париж для представления антибаллистической программы

Антибаллистическую программу представит собравшейся во Франции "коалиции желающих" Владимир Зеленский. Глава киевского режима прибыл в Париж в сопровождении супруги Елены.

Создание "антибаллистической коалиции" в Европе Зеленский анонсировал в мае. Однако эксперты считают, что реальные возможности европейских стран в сфере противоракетной обороны остаются ограниченными, несмотря на наличие ряда перспективных проектов.

Как сообщило издание "Общественное", вопросы построения новой антибаллистической системы впервые будут обсуждаться во Франции на уровне лидеров стран и представителей оборонной сферы. В повестке также встреча Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.