ЕС задумал пускать украинцев по справкам об освобождении от мобилизации

Евросоюз уже в июле может согласовать новый порядок допуска на свою территорию граждан Украины, которые просят политической защиты и убежища. Об этом рассказали в понедельник, 13 июля, осведомленные источники.

Как пишет Rzeczpospolita, новый порядок предполагает допуск в ЕС лишь тех граждан Украины, которые смогут предоставить официальный документ об освобождении от мобилизации в ряды украинской армии. Такую справку будут требовать не только от украинских мужчина, но и от украинских женщин.

Коррективы в Директиву о временной защите, прорабатываемые Еврокомиссией, предусматривают предоставление такой защиты лишь тем гражданам Украины, которые не подлежат мобилизации.

С призывом к военнообязанным украинцам вернуться домой и встать под ружье выступило Министерство обороны Польши. Руководитель ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что "все молодые украинцы, подлежащие призыву, должны быть на Украине и защищать свою Родину", а "разъезжающие на роскошных автомобилях" и нарушающие общественный порядок граждане Украины подлежат депортации (цитаты по ТАСС).

Заместитель польского министра внутренних дел Мачей Дущик, в свою очередь, уточнил, что обсуждаемые в Евросоюзе ограничения на предоставление временной защиты гражданам Украины затронут лишь тех, кто еще не подавал соответствующее заявление. Украинцы, уже получившие защитный статус, могут не опасаться за свою судьбу.

Ранее еврокомиссар Магнус Бруннер заявил, что Еврокомиссия не считает подобные шаги дискриминацией, поскольку "это то, о чем нас просили украинцы" и "они хотят, чтобы мы это делали".