Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всего за несколько часов до своей неожиданной смерти отпустил антироссийскую шутку. Об этом рассказал информированный источник.

По словам собеседника Axios, известный своей радикальной антироссийской позицией Грэм* жаловался на самочувствие, но предложение обратиться за медицинской помощью отклонил под странным предлогом. Источник утверждает, что сенатор заявил: "Я не могу сейчас умереть. Мне все еще надо ввести санкции против России, разобраться с Ираном и добиться нормализации между Израилем и Ираном".

Воплотить эти планы в жизнь политик не успел — в течение нескольких часов он умер. Предварительно, причиной смерти 71-летнего Грэма* стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания. СМИ пишут, что у сенатора произошло расслоение аорты.

Между тем о смерти американского сенатора высказались в Иране. Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что "свободные люди мира не будут скорбеть по человеку, философия которого выстраивалась на основе агрессии, войны, запугивании и поддержке геноцида в регионе" (цитата по РИА Новости).

Агентство Bloomberg отмечает, что смерть Грэма* лишает Украину "одного из их наиболее эффективных посредников при общении с Белым домом" в то время, как киевскому режиму и так с трудом удавалось добиваться желаемого от Белого дома.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов