Нахамивший Меньшикову и Боярскому актер из "Слова пацана" снова дерзит: "Их это триггерит"

Юра Борисов в мае дебютировал на театральной сцене. Покоривший Голливуд актер сыграл главную роль в спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова. Но премьера обернулась громким скандалом.

Постановку разнес художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Народный артист России заявил, что в спектакле "нет ни одной мысли" и назвал его катастрофой.

Позже с критикой современных театральных постановок выступил Михаил Боярский. 76-летний народный артист РСФСР заявил, что ему не нравятся нынешние спектакли. Особо отметил Боярский скандального "Гамлета" с Юрой Борисовым. "В фольге ходит, с боку бантик. Черти что! Голые бегают. Это чумка, это пройдет. Что с театром? Полное говно", — сокрушался Боярский во время театральной гостиной "Мой путь" в театре имени Ленсовета.

Слова мэтров задели молодого актера Андрея Максимова, сыгравшего в "Гамлете" Лаэрта. Артист публично нахамил Меньшикову на его странице в соцсети, посоветовав худруку пропить таблетки, укрепляющие нервную систему. А Боярскому Максимов язвительно ответил в одном из интервью. Андрей заявил, что россияне уже и забыли о муже Ларисы Луппиан, вот и пытается напомнить о себе. "Я очень рад, что зритель и люди могут лишний раз вспомнить такого блестящего артиста, как Михаил Боярский", — бросил молодой актер.

В новом интервью Максимов снова показал свою обиду на старших коллег. Хоть Андрей и отметил, что спокойно реагирует на критику и "редко отвечает на какие-либо комментарии", видно, что слова Боярского и Меньшикова его глубоко задели.

"Часто, когда зрители смотрят спектакль и видят на сцене действительно свободных и живых людей, их это триггерит. Они к этому не готовы, сразу хотят загнать артистов в какие-то рамки — например, в рамки классического театра. Все потому, что эти зрители сами внутренне несвободны", — поделился Максимов с Hello!