"Россию, безусловно, ждет победа": главное из заявлений Путина на форуме Народного фронта

Владимир Путин сделал ряд заявлений на форуме Народного фронта "Все для Победы", передает ТАСС.

Как отметил президент, русофобская часть коллективного Запада борется с Россией, но Россия идет вперед и добивается успехов.

Глава государства при этом добавил, что Россия совершенствует свои вооруженные силы, а Народный фронт полностью себя оправдал за 15 лет существования.

Активисты ОНФ, продолжил Путин, всегда на острие решаемых страной проблем.

Поручения президента - не болтовня, сказал также российский лидер. Они даются после получения обращений граждан. А душа ребенка и формирование его взглядов - это самое важное.

Россию, безусловно, ждет победа, подытожил Владимир Путин.