"Россию, безусловно, ждет победа": главное из заявлений Путина на форуме Народного фронта

Владимир Путин сделал ряд заявлений на форуме Народного фронта "Все для Победы", передает ТАСС.
Как отметил президент, русофобская часть коллективного Запада борется с Россией, но Россия идет вперед и добивается успехов.
Глава государства при этом добавил, что Россия совершенствует свои вооруженные силы, а Народный фронт полностью себя оправдал за 15 лет существования.
Активисты ОНФ, продолжил Путин, всегда на острие решаемых страной проблем.
Поручения президента - не болтовня, сказал также российский лидер. Они даются после получения обращений граждан. А душа ребенка и формирование его взглядов - это самое важное.
Россию, безусловно, ждет победа, подытожил Владимир Путин.