Что будет с Усольцевыми за инсценировку исчезновения в тайге

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы туристов не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Однако сын Ирины Даниил верит, что его близкие живы, просто затаились.

Он не подает заявление о признании семьи пропавшей без вести, и не раз говорил, что мама как будто бы пытается с ним связаться. Мол, пару раз были пропущенные звонки с иностранных номеров.

Между тем, член правления Московской коллегии адвокатов, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов сообщил, что у Усольцевых могут возникнуть серьезные проблемы, если они на самом деле инсценировала исчезновение.

За сам факт пропажи Ирине и Сергею ничего не грозит. "Согласно Конституции Российской Федерации, граждане России могут свободно перемещаться и делать это где и как они считают нужным", — пояснил Краснов в интервью Общественной службе новостей.

Однако, если принять во внимание, что с Усольцевыми был маленький ребенок, который должен посещать общеобразовательные учреждения, Сергея и Ирину могут лишить родительских прав. Если следов семьи обнаружить не удастся, со временем всех членов семьи могут признать безвестно отсутствующими, а позднее — умершими.