Лукашенко предложил новый источник отопления вместо газа: "Мы это умеем!"

В Беларуси имеется огромное количество местного древесного сырья, которое следует использовать для отопления. На это указал в понедельник, 13 июля, глава государства Александр Лукашенко.

Как сообщает БелТА, белорусский лидер одобрительно высказался о практике отопления древесными пеллетами. Пеллеты — это спрессованные топливные гранулы, которые изготавливают из торфа, древесных остатков, отходов агропромышленного комплекса.

По мнению Лукашенко, "постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим", а "природный газ или другой там источник топлива — только как резерв". Политик подчеркнул, что это выгодно и несложно: "Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты".

Ранее белорусский лидер не раз наглядно доказывал, что не замерзнет и без центрального отопления: Александр Лукашенко сноровисто колет дрова. Свой навык политик продемонстрировал и перед саммитом глав государств ЕАЭС в Ленинградской области.

В Польше тем временем вынужденно переходят на отопление дровами и хворостом из-за проблем с поставками газа. Отказавшись по политическим мотивам от недорогих российских энергоносителей, европейские страны ищут ему замену. Чтобы во время этих поисков не замерзли налогоплательщики, польские власти разрешили населению собирать хворост для растопки.