Москва подписала соглашения о сотрудничестве с Белгородской и Тверской областями

Москва подписала соглашение о сотрудничестве с Белгородской и Тверской областями. В церемонии принял участие Сергей Собянин и врио губернаторов этих регионов Александр Шуваев и Виталий Королев.

Мэр Москвы как глава комиссии Госсовета по государственному и муниципальному управлению выступил с инициативой к федеральному правительству - перенести на три года сроки платежей по бюджетным кредитам для регионов на сумму порядка 300 миллиардов рублей. В таком случае зарезервированные под кредитные выплаты средства можно будет сохранить и направить на нужды граждан этих регионов, инвестиции, реализацию других первоочередных задач.

Мэр рассказал: Москва по поручению президента делится с субъектами опытом в сфере высоких технологий, бесплатно передает свои популярные сервисы, основанные на искусственном интеллекте, а также оказывает необходимую помощь в случае ЧС.