Владимир Путин осмотрел выставку Народного фронта "Все для Победы", где представлены новые разработки, которые активно используют наши бойцы в зоне специальной военной операции.
Особое внимание - реабилитации ветеранов СВО. А еще президент ответил на вопросы волонтеров - в том числе о ситуации с топливом в стране.
"Что касается энергетики, то у нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная. Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться. Важно, что люди это понимают. И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться", - сказал глава государства.