Владимир Путин осмотрел выставку Народного фронта "Все для Победы", где представлены новые разработки, которые активно используют наши бойцы в зоне специальной военной операции.

Особое внимание - реабилитации ветеранов СВО. А еще президент ответил на вопросы волонтеров - в том числе о ситуации с топливом в стране.