Роза Сябитова в пух и прах разнесла астрологов: досталось и Василисе Володиной

Роза Сябитова жестко высказалась об астрологии и нумерологии. Главная сваха страны заявила, что подобные "специалисты" просто выкачивают деньги у наивных людей.

Сябитову задело, что ряд изданий написал заметки, в которых утверждалось, что она увлекается гороскопами. Роза категорически опровергла эту информацию.

"Хочу дать опровержение тем статьям, которые сегодня вышли в ряде СМИ. В которых написано, что я якобы верю в нумерологию, астрологию, и что я не раз обращалась к Василисе Володиной, а также Павлу Глобе за консультациями", — заявила Сябитова.

Интересно, что в шоу "Давай поженимся", которое ведет сваха, есть астролог. Долгое время о совместимости пар с точки зрения звезд в передаче говорили Василиса Володина и Тамара Глоба. Сейчас в шоу нет штатного астролога, специалисты постоянно меняются.

"Я считаю, что астрология и нумерология и все остальные лжегадания наносят существенный вред людям", — продолжила сваха, отметив, что "специалисты" данных областей занимаются выкачкой денег.

Также Сябитова подчеркнула, что "маги" всех мастей особенно опасны в тех случаях, когда начинают лечить людей, например, советуют альтернативные способы исцеления. Ведущая обратилась к тем, кто верит в астрологию, заявив, что увлечение "звездами" сродни игромании.

"Пожалуйста, не надо полагаться на гороскопы при выборе профессии, при финансовых вложениях, при выборе пары!" — призвала Роза.