ПВО сбила 288 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 14 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. ПВО сбила в течение минувшей ночи 288 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 20.00 мск 13 июля до 8.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской, Воронежской, Калужской и Курской областей. Также дроны ВСУ ликвидированы над Липецкой, Орловской, Рязанской, Саратовской и Тульской областями. БПЛА сбиты над Краснодарским краем, республиками Крым и Башкортостан, над акваториями Азовского и Черного морей и над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в мессенджере "Макс" о работе ПВО минувшей ночью. По его данным, уничтожено два украинских беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.