В Запорожской области штурмовики группировки "Восток" не дали противнику возможности накопить силы для удара. Скрытно пробрались в лесополосу, где находилась разветвлённая система окопов, укрытий и минных заграждений, подступы к ним прикрывали вражеские FPV-дроны. В скором времени укрепленный опорник неприятеля был зачищен.

Операторы ударных беспилотников группировки "Восток" сорвали переброску резервов ВСУ к передовой. По выявленным целям ударил "Ланцет". БТР и бронеавтомобили западного производства были уничтожены вместе с боевиками.

В Краматорском районе наши "птицы" ликвидировали наземные роботехнические комплексы, которые пытались доставить боеприпасы неприятелю к Дружковке и Кондратовке.

А в районе села Кровное Сумской области ВСУ лишись танка "Леопард", производства Германии. После удара дронов сдетонировал боекомплект и бронемашина превратилась в груду металлолома.

А это работа "Ураганов" на Добропольском направлении, они оказывают поддержку нашим штурмовым отрядам. В этот раз под огонь реактивной артиллерии попал хорошо укреплённый опорник ВСУ с блиндажами и огневыми точками.